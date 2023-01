Boeing renoue avec free cash-flow positif en 2022

(Boursier.com) — Boeing recule en pré-séance à Wall Street malgré l'annonce d'un flux de trésorerie disponible positif sur l'ensemble de l'année 2022 (2,3 Mds$) pour la première fois depuis 2018. Sur les trois derniers mois de l'exercice, le géant de l'aéronautique a généré plus de 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, contre un objectif d'environ 2,5Mds$. Plombé par la crise sanitaire et de multiples problèmes, Boeing avait brûlé plus de 28 Mds$ entre 2018 et 2021.

Malgré cette nette amélioration, la firme est restée dans le rouge sur le quatrième trimestre avec une perte nette de 663 M$ contre un déficit de 4,16 Mds$ un an plus tôt, pour des revenus de 19,98 Mds$, en hausse de 35%. La perte ajustée par action ressort à 1,75$ contre 7,69$ au quatrième trimestre 2021. Le carnet de commandes total atteint 404 milliards de dollars, dont plus de 4.500 avions commerciaux.

Le chiffre d'affaires de la branche aviation commerciale a bondi de 94% à 9,2 milliards de dollars sur le trimestre, grâce à la hausse des livraisons de 737 et 787, partiellement compensée par la faible cadence de production du 787. La marge d'exploitation de -6,8% de la division reflète également les coûts anormaux et les dépenses de la période, y compris celles de recherche et développement. Le programme 737 stabilise son taux de production à 31 unités par mois avec des plans pour augmenter le rythme à environ 50 appareils par mois au cours de la période 2025-2026. La cadence de production du 787 devrait grimper à cinq avions par mois fin 2023, puis à 10 unités en 2025-2026.

Les revenus de la division "Défense, Espace et Sécurité" ont grimpé de 5% à 6,18 Mds$, avec une marge opérationnelle de 1,8% tandis que les recettes de la branche 'Global Services' ont progressé de 6% à 4,56 Mds$, avec une marge opérationnelle de 13,9%.

"Nous avons connu un quatrième trimestre solide et 2022 s'est avérée être une année importante dans notre reprise", a déclaré Dave Calhoun, président de Boeing. "La demande dans l'ensemble de notre portefeuille est forte, et nous restons concentrés sur la stabilité de nos opérations et au sein de la chaîne d'approvisionnement pour respecter nos engagements en 2023 et au-delà. Nous investissons dans notre entreprise, innovons et privilégions la sécurité, la qualité et la transparence dans tout ce que nous faisons. Bien que des défis subsistent, nous sommes bien positionnés et sommes sur la bonne voie pour restaurer notre solidité opérationnelle et financière".

Sur l'exercice en cours, Boeing a confirmé viser un cash-flow opérationnel compris entre 4,5 et 6,5 Mds$, contre 5,54 Mds$ de consensus.