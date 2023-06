Boeing : rendez-vous au Salon du Bourget

(Boursier.com) — À l'occasion de la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace qui aura lieu au Bourget du 19 au 25 juin 2023, Boeing présentera ses solutions aéronautiques, spatiales et de défense, parmi lesquelles deux avions commerciaux qui se distinguent par leur efficience énergétique, ses plateformes de défense de haute performance, sa gamme de services et ses technologies autonomes à la pointe de l'innovation.

Le Boeing 737-10, le plus imposant des appareils de la famille MAX, et le tout nouveau 777-9 effectueront des démonstrations en vol, tandis que Wisk?Aero, filiale du Groupe dédiée à la mobilité urbaine, exposera son taxi aérien entièrement électrique et autonome de 6e génération que la Société prévoit de certifier pour le transport de passagers.

Confirmant son engagement sans faille en faveur d'une industrie aéronautique durable, Boeing présentera Cascade, son nouvel outil de modélisation de l'impact climatique librement accessible dont le rôle est de mettre à la disposition des professionnels des informations exploitables qui permettront à l'industrie aéronautique d'atteindre son objectif zéro émission nette à l'horizon 2050.

Par ailleurs, le groupe présentera un tout nouvel outil conçu pour suivre les capacités d'avitaillement en carburant aviation durable (SAF — Sustainable Aviation Fuel) à travers le monde et fera le point sur la livraison d'avions compatibles avec les carburants 100% renouvelables d'ici à 2030.

"À l'occasion du grand retour de notre industrie au Bourget, nous nous réjouissons de retrouver nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires à un moment où le transport aérien commercial suscite une forte demande et où les plateformes de défense jouent un rôle capital pour assurer la sécurité de la planète" a déclaré Brendan Nelson, président de Boeing Global. "Depuis plus d'un siècle, Boeing protège, relie et inspire les habitants du monde entier par sa capacité d'innovation et ses produits révolutionnaires. Alors que la croissance durable constitue un enjeu majeur de ces 100 prochaines années, nous poursuivrons notre collaboration aux quatre coins du monde dans le but d'accompagner le secteur aéronautique sur la voie du zéro émission nette d'ici à?2050."