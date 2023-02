Boeing recule, les livraisons de 787 Dreamliner à l'arrêt

(Boursier.com) — Boeing recule en pré-séance à Wall Street, pénalisé par l'annonce de l'arrêt des livraisons de Dreamliner en raison d'un problème de documentation lié à un composant du fuselage. Boeing a déclaré jeudi avoir "découvert une erreur d'analyse de notre fournisseur liée à la cloison de pression avant du 787", entraînant une pause dans les livraisons. Et ce seulement quelques mois après leur reprise en août.

L'avionneur a découvert le problème dans les documents de certification fournis à la 'Federal Aviation Administration' et en a informé l'organisme de réglementation. Le composant agit comme une barrière entre la cabine intérieure pressurisée et le radôme (ou cône de nez). Il a été fourni par Spirit AeroSystems, qui a déclaré qu'il était trop tôt pour affirmer qu'il avait commis "l'erreur d'analyse".

Certains analystes affirment que ce nouveau contretemps sur le 787 ne devrait entraîner aucune modification de conception et que les avions en service devraient continuer à voler. " Un retour indésirable du passé, mais espérons qu'il sera bref", commente par exemple JP Morgan. "Notre compréhension est que l'erreur est une "non-conformité" aux exigences de documentation de la FAA et non une non-conformité "avec une spécification de fabrication", explique de son côté Cowen.

Boeing ne s'attend à aucun changement dans ses objectifs de production et de livraison pour 2023, bien que les livraisons soient affectées à court terme. La FAA a déclaré dans un communiqué séparé que les livraisons ne reprendront pas tant qu'elle ne sera pas convaincue que le problème a été résolu.