Boeing : rebond des livraisons et des commandes en 2021

(Boursier.com) — Boeing a annoncé mardi un vif redémarrage de ses livraisons en 2021, qui ont atteint 340 après 157 en 2020. Surtout, ses commandes nettes ont rebondi à 535 en 2021, après deux années de disette liées à la pandémie et aux déboires de son avion vedette, le B737-MAX.

Ces annonces ont permis au cours du groupe aéronautique américain de regagner 3,2% mardi à Wall Street à 216,02$. Mais il perd encore plus d'un tiers de sa valeur par rapport à mars 2020 (environ 330$) avant la crise du Covid, et été divisé par deux depuis février 2019 (440$), peu avant l'interdiction de vol du B-737 MAX suite à deux accidents meurtriers.

Boeing a donc engrangé l'an dernier 535 commandes nettes, et 909 sans compter les annulations, les conversions et les ajustements comptables. C'est une nette amélioration par rapport aux deux années précédentes, quand Boeing avait enregistré plus d'annulations que de commandes. Mais cela reste loin des 893 commandes nettes enregistrées en 2018.

Le groupe américain est donc loin d'avoir retrouvé les niveaux d'avant crises, et reste loin derrière son rival européen Airbus, qui a livré 611 avions l'an dernier, dépassant son objectif de 600. Mais comme pour Boeing, les livraisons d'Airbus restent tout de même en nette baisse, d'un tiers, par rapport à 2019, avant la crise sanitaire.

Airbus a en outre engrangé 507 commandes nettes (771 sans compter les annulations et modifications de commande) en 2021, plus que doublé par rapport aux 208 commandes de 2020 et en baisse de 34% par rapport aux 768 de 2019.