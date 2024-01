Boeing : rayon de soleil indien

(Boursier.com) — Dans la tourmente depuis l'incident intervenu sur un vol d'Alaska Airlines il y a près de deux semaines, Boeing a reçu une bonne nouvelle ce matin. Akasa Air, nouvelle compagnie aérienne indienne, a commandé 150 737 Max 10 et Max 8-200 qui seront livrés jusqu'en 2032. La commande n'inclut pas la variante Max 9 impliquée dans l'incident d'Alaska Airlines du 5 janvier, a précisé la compagnie aérienne lors du salon aéronautique Wings India. Le carnet de commandes total d'Akasa s'élève désormais à 226 avions, renforçant ainsi ses projets d'expansion nationale et internationale, selon un communiqué du transporteur. L'incident survenu sur le vol d'Alaska a remis en lumière les problèmes de sécurité et de contrôle qualité du géant américain et le Max 9 reste immobilisé au sol.