Boeing rate le consensus, mais le cash flow surprend positivement

(Boursier.com) — Boeing annonce ses comptes du deuxième trimestre fiscal. Le groupe fait état d'un cash flow opérationnel positif de 0,1 milliard de dollars, et continue d'anticiper un free cash flow positif sur l'exercice 2022. La production du 737 a été augmentée à 31 par mois. Le travail se poursuit par ailleurs avec la FAA, autorité américaine du secteur, à propos des actions finales en vue d'une reprise des livraisons du 787. Les revenus trimestriels ont représenté 16,7 milliards de dollars, tandis que le bénéfice GAAP par action a été de 32 cents et que le bpa ajusté s'est inscrit dans le rouge de 37 cents (-13 cents de consensus). Le backlog en fin de période totalise 372 milliards de dollars, comprenant plus de 4.200 appareils commerciaux.

Ainsi, les revenus reculent de 2% en glissement annuel sur le trimestre clos. La marge opérationnelle se tasse à 4,6% contre 6% un an avant. La marge ajustée baisse à 2,9% contre 4,4% sur la période comparable, l'an dernier. Dave Calhoun, le PDG du géant aéronautique, estime tout de même que Boeing a effectué des progrès importants sur des programmes essentiels durant le trimestre. La perte trimestrielle ajustée est plus lourde qu'attendu, mais le free cash flow constitue une bonne surprise. Les revenus sont inférieurs au consensus (17,6 milliards).