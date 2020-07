Boeing : rate le consensus, le premier 777X attendu en 2022

Boeing : rate le consensus, le premier 777X attendu en 2022









Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — Boeing dévoile des résultats fortement impactés par la crise du Covid-19 et l'interdiction de voler du 737 MAX. L'avionneur américain a essuyé une perte nette de 2,4 milliards de dollars ou 4,2$ par action contre un déficit de 2,9 Mds$ ou 5,21$ par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 4,79$ pour des revenus en recul de 25% à 11,8 Mds$. Le consensus tablait sur une perte de 2,57$ et des recettes de 12,95 Mds$. Le groupe a brûlé 5,5 Mds$ de cash sur le trimestre.

Boeing va réduire sa production de 787 à 6 unités par mois l'an prochain et espère livrer son premier 777X en 2022, comme le laissaient penser les dernières rumeurs. Le taux de production combiné du 777/777X sera progressivement réduit à 2 par mois en 2021, signe, la aussi, de la faible demande actuelle pour les gros porteurs. Boeing a d'ailleurs livré seulement 20 appareils sur le trimestre.

Malgré la mauvaise passe actuelle, Boeing peut encore s'appuyer sur un carnet de commandes total de 409 milliards de dollars, dont plus de 4.500 avions commerciaux.