Boeing propose un plan massif de départs volontaires

Boeing propose un plan massif de départs volontaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boeing va proposer à ses plus de 150.000 employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, dans l'optique de compenser l'impact financier de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a grandement nui au secteur aérien. "Lorsque le monde sortira de la pandémie, la taille du marché commercial et les types de produits et de services que nos clients veulent et dont ils ont besoin seront probablement différents", a déclaré le PDG David Calhoun dans un message adressé aux salariés. "Il est important que nous commencions dès maintenant à nous adapter à notre nouvelle réalité".

"En l'absence de rentrées d'argent, vous devez réduire rapidement vos coûts fixes", explique à 'Bloomberg' Nick Cunningham, analyste chez Agency Partners à Londres. "Aussi douloureux que cela puisse être, Boeing doit réduire ses effectifs. Si vous ne le faites pas, vous détruirez la compagnie".

Déjà mis à mal par les deux crashs mortels de son 737 MAX et l'immobilisation au sol de l'appareil, Boeing doit désormais faire face à une crise sans précédent dans l'ensemble du secteur aéronautique. Les restrictions de voyages et les mesures de confinement imposées aux quatre coins du monde ont entraîné une chute historique du trafic aérien et la question de la survie des transporteurs et des multiples sous-traitants de l'industrie est désormais au centre de la table.