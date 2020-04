Boeing prolonge la suspension provisoire de ses activités de production dans la région de Seattle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boeing annonce la prolongation jusqu’à nouvel ordre de la suspension temporaire de ses opérations de production dans l’ensemble des sites de la région de Seattle (Puget Sound) et de Lake Moses, à l’est de Seattle.

Cette décision a été prise par le Groupe dans le but de protéger la santé et la sécurité de ses employés en fonction de l’évaluation actuelle de la propagation du virus COVID-19 dans l’État de Washington, de la fiabilité de la chaîne des fournisseurs et des nouvelles recommandations formulées par les autorités sanitaires gouvernementales.

Tout au long de cette période, le groupe continuera à appliquer des mesures de santé et de sécurité supplémentaires dans ses installations afin de protéger ses employés. Ces mesures comprennent, entre autres, de nouvelles signalétiques visuelles visant à encourager la distanciation physique, des interventions de nettoyage en profondeur plus fréquentes des lieux de travail et des zones communes, ainsi que l’application d’horaires de travail décalés en vue de réduire les flux d’arrivée et de départ des employés.

«La santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et de nos communautés sont la priorité de tous», a déclaré Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA). «Nous mettrons cette période à profit pour continuer à écouter notre formidable équipe et évaluer les directives gouvernementales applicables, la propagation du coronavirus au sein de nos communautés, et la fiabilité de notre chaîne de fournisseurs dans l’optique de préparer la reprise de nos activités de façon sûre et méthodique.»

Les volontaires qui ont pris part aux opérations essentielles sur site et dans les différents services doivent continuer à se présenter au poste de travail qui leur a été attribué. Les employés de la région du Puget Sound et de Moses Lake qui peuvent travailler à domicile poursuivront leur activité en télétravail.

Pendant toute la durée de suspension de ses activités, Boeing suivra les directives et les actions du gouvernement concernant l’évolution du virus COVID-19, ainsi que les répercussions sur l’ensemble de ses opérations. Les sites de Boeing qui demeurent ouverts font l’objet d’une surveillance et d’une évaluation permanentes...