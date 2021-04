Boeing : premier trimestre décevant

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing vient de dévoiler des comptes trimestriels à nouveau déficitaires alors que le géant de l'aéronautique a encore brûlé 3,7 milliards de dollars de cash sur les trois premiers mois de l'année. Sur le premier trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 561 millions de dollars ou 0,92$ par titre contre un déficit de 641 M$ ou un bpa de -1,11$ un an plus tôt. La perte ajustée par action ressort à 1,53$ contre 0,90$ de consensus. Les revenus ont atteint 15,2 Mds$, en repli de 10% sur un an, légèrement supérieurs au consensus (15,12 Mds$). Le carnet de commandes total atteint 364 Mds$ à la fin du trimestre, en repli de 17% sur un an.

Boeing considère 2021 comme un "point d'inflexion clé" pour l'industrie et s'attend toujours à livrer son premier 777X fin 2023. Le programme 737 tourne actuellement au ralenti et le groupe prévoit toujours d'augmenter progressivement la production à 31 unités par mois au début de 2022, avant d'autres hausses progressives pour correspondre à la demande du marché.