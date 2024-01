Boeing : pas de prévisions pour 2024

(Boursier.com) — Boeing dévoile des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché mais suspend ses prévisions financières pour 2024 alors que le géant américain se concentre à 100% sur la qualité de ses produits après l'incident survenu en début de mois sur un 737 Max 9 d'Alaska Airlines.

"Bien que nous profitions souvent de cette période de l'année pour partager ou mettre à jour nos objectifs financiers et opérationnels, ce n'est pas le moment pour cela", a déclaré le DG de l'avionneur, Dave Calhoun. "Nous allons simplement nous concentrer sur chaque prochain avion tout en faisant tout notre possible pour soutenir nos clients, suivre l'exemple de notre régulateur et garantir le plus haut niveau de sécurité et de qualité dans tout ce que nous faisons... Nous avons pris des mesures significatives au cours des dernières années pour renforcer nos processus de sécurité et de qualité, mais cet accident (d'Alaska Air) montre clairement que nous avons encore du travail à faire".

Sur les trois derniers mois de 2023, Boeing a essuyé une perte nette de 30 millions de dollars ou 0,04$ par titre contre un déficit de 663 M$ un an plus tôt. Le cash-flow opérationnel a reculé de 2% à 3,38 Mds$ (2,49 Mds$ attendus) pour des revenus en hausse de 10% à 22 Mds$ (21,06 Mds$ de consensus). En base ajustée, la perte nette par action ressort à 0,47$ contre 1,75$ sur la même période de 2022.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, Boeing a généré 6 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels et 4,4 Mds$ de flux de trésorerie disponible (non-GAAP). Le groupe a livré 528 avions commerciaux et enregistré 1.576 commandes nettes. Le carnet de commandes total de l'entreprise atteint 520 milliards de dollars, dont plus de 5.600 avions commerciaux.

Alors que tous les regards sont tournés vers le 737 Max, Boeing a déclaré qu'il continue de livrer ses 737 avec un rythme de production de 38 appareils par mois. Le groupe produit également environ cinq 787 Dreamliners par mois.