Boeing : pas de 777X avant 2022 ?

Boeing : pas de 777X avant 2022 ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les rumeurs d'un report du lancement du 777X se font de plus en plus persistantes. Après les déclarations d'Emirates en début de mois, Boeing pourrait profiter de la publication de ses résultats trimestriels cette semaine pour officialiser le décalage de la mise en service de son nouveau long-courrier. Selon les sources de 'CNBC', le lancement de l'avion pourrait être décalé de près d'un an (soit en 2022) alors que les compagnies du monde entier peinent à remplir leurs avions face à la chute de la demande.

"Il y a tellement d'avions gros porteurs qui sont mis à la retraite, mis en réserve", affirme à Reuters une source proche de l'avionneur. "Si le transport aérien revient au niveau de 2019, il faudra beaucoup de nouveaux avions". Mais en attendant, la plupart des compagnies reportent voire annulent leurs dernières commandes. Le 777X - composé de deux modèles, le 777-8 et le 777-9, peut accueillir jusqu'à 406 passagers et doit concurrencer l'Airbus A350-1000, qui peut accueillir environ 360 passagers.

Boeing affirme avoir vendu 309 B.777X, d'une valeur de 442 millions de dollars chacun aux prix catalogue. Le lancement de l'appareil a déjà subi plusieurs retards après que l'industriel eut notamment rencontré des problèmes avec les moteurs GE9X de General Electric, entre autres.