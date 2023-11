Boeing : Oman Air reçoit son premier 737-800 Converted Freighter

(Boursier.com) — Boeing annonce qu'Oman Air a reçu son premier Boeing 737-800 Converted Freighter. Il s'agit du premier avion dédié à l'activité cargo du transporteur basé à Mascate. Oman Air Cargo a vu son volume de fret augmenter de 42% au cours du premier semestre 2023, principalement grâce à l'expansion des capacités de sa flotte d'avions passagers. "L'appareil contribuera à la croissance du secteur de la logistique du fret aérien à Oman et au-delà, sera basé sur notre hub stratégique de Mascate et améliorera notre capacité à relier l'Est et l'Ouest", a déclaré Oman Air.