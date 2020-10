Boeing : nouvelles préconisations de la FAA sur le 737 MAX

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — L 'administration fédérale de l'aviation (FAA) a publié un projet de rapport sur une révision des procédures de formation des pilotes de Boeing 737 MAX. Une étape importante en vue de la levée de l'interdiction de vol de cet appareil, impliqué dans deux catastrophes aériennes qui ont fait au total 346 morts. L'agence propose notamment de nouvelles formations pour la manipulation du système anti-décrochage (MCAS) dont le mode de fonctionnement a été mis en cause dans les deux catastrophes, ainsi que des entrainements sur simulateur de vols. Le plan pourrait être modifié au fur et à mesure que l'agence recevra les commentaires des pilotes et des syndicats de compagnies aériennes.