Boeing : nouvelles pertes, nouvelle réduction d'effectifs à venir

(Boursier.com) — Boeing évolue sans tendance claire en pré-séance à Wall Street alors que le géant de l'aéronautique vient de dévoiler une perte par action légèrement moindre que prévu. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe a essuyé un déficit net de 466 millions de dollars, sa quatrième perte trimestrielle consécutive, ou un bpa de 79 cents, contre un profit de 1,17 Md$ ou 2,05$ par action un an plus tôt. La perte ajustée par action ressort à 1,39$ contre un consensus de 2,35$. Les revenus ont reculé de 29% à 14,14 Mds$, en ligne avec les attentes. Les recettes de la branche aviation commerciale ont fondu de 56% à 3,6 Mds$ en lien avec la chute de 55% des livraisons à 28 appareils. Boeing a encore brûlé 5 Mds$ de cash sur la période, et plus de 15 Mds$ sur les neuf premiers mois de l'exercice.

Le groupe a confirmé le maintien de ses cadences de production pour ses gros porteurs, revues en forte baisse en juillet, et il a redit viser une production de 31 monocouloirs par mois à l'horizon du début 2022.

"Alors que la société redimensionne ses activités pour s'aligner sur les réalités du marché, Boeing prévoit de continuer à réduire ses effectifs globaux par attrition naturelle ainsi que par des réductions volontaires et involontaires de la main-d'oeuvre", souligne l'avionneur. La firme devrait compter environ 130.000 salariés à la fin 2021, soit environ 7.000 de moins qu'actuellement.

Malgré cette période très compliquée pour l'ensemble de l'industrie, le carnet de commandes de Boeing reste colossal, à 393 milliards de dollars, avec notamment plus de 4.300 avions commerciaux.