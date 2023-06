Boeing : nouveau défaut de production sur le 787 Dreamliner

(Boursier.com) — Nouveau contretemps pour Boeing et son 787 Dreamliner. Le géant américain a découvert un nouveau problème de fabrication qui affectera les livraisons de son gros porteur. La faille pourrait affecter environ 90 Dreamliners déjà construits qui n'ont pas encore été livrés, a déclaré Boeing, ainsi qu'une poignée d'avions sur sa chaîne d'assemblage final à North Charleston, en Caroline du Sud. Chaque avion sera inspecté pour des cales de taille incorrecte dans le stabilisateur horizontal, une petite aile attachée à la queue d'un appareil. Les inspections et les réparations affecteront les livraisons à court terme mais ne remettent pas en question les prévisions d'expéditions de l'entreprise pour l'année 2023.

Le groupe a précisé que la pièce défectueuse ne pose pas un problème de sécurité et que les avions déjà dans les flottes des compagnies peuvent continuer à voler. La société a déclaré avoir informé la Federal Aviation Administration et les transporteurs. "La FAA est en communication étroite avec Boeing et veillera à ce que Boeing prenne les mesures appropriées pour faire face à la situation", a indiqué le régulateur américain. "L'agence ne délivrera aucun nouveau certificat de navigabilité pour le 787 tant que la question n'aura pas été réglée à sa satisfaction".

Ebranlé par une série d'incidents de production, Boeing a dû arrêter les expéditions de Dreamliner pendant près de deux ans, et il travaille toujours sur un défaut de fournisseur affectant des centaines de ses 737 Max. Des retards qui portent préjudice au constructeur car les acheteurs paient généralement une grande partie du prix d'achat de l'avion à la livraison.