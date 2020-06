Boeing : Norwegian Air annule 97 commandes, dont 92 737-MAX

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — La compagnie low cost Norwegian Air a annoncé lundi soir avoir annulé les commandes de 97 appareils Boeing, dont 92 B737-MAX et cinq B787 Dreamliners. Norwegian a en outre déposé une réclamation pour "obtenir le remboursement des paiements avant livraison liés à ces avions et une compensation des pertes liées à l'immobilisation du 737 MAX et aux problèmes de moteur du 787", a précisé la compagnie dans un communiqué.

L'information intervient alors que Boeing a enfin pu démarrer lundi ses vols d'essai en vue d'obtenir une nouvelle certification pour son B737-MAX, dont la flotte est clouée au sol depuis mars 2019 après deux crashs meurtrier qui ont fait 346 morts. L'espoir d'un retour du 737-MAX dans les airs d'ici à la fin 2020 a fait bondir lundi le titre Boeing de 14,4%, mais il perd encore 40% depuis le début 2020.

De son côté, Norwegian Air a été durement frappée par la crise du coronavirus, qui a particulièrement fait souffrir le groupe déjà plombé par une dette colossale et les déboires du B737-MAX. La compagnie a reçu en mars une bouffée d'oxygène du gouvernement norvégien sous la forme d'une garantie de prêts bancaires. Oslo a garanti à hauteur de 90% les prêts bancaires de ses compagnies aériennes à raison de 6 milliards de couronnes (502 ME), dont la moitié pour Norwegian (3 Mds de couronnes), et le solde pour SAS (1,5 Md de couronnes) et des compagnies régionales comme Wideroe.