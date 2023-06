Boeing n'a pas peur de la concurrence chinoise

(Boursier.com) — Boeing n'est pas très inquiet de la concurrence chinoise. Officiellement du moins. Lors d'une rencontre avec la presse, Dave Calhoun a minimisé les craintes entourant la fin potentielle du duopole avec Airbus après qu'un C919 du constructeur 'Commercial Aviation Corp of China' eut réalisé son premier vol commercial entre Shanghai et Pékin. Le patron de Boeing a affirmé que le C919 est un "bon avion", mais qu'il faudra "beaucoup de temps" à COMAC pour avoir la capacité de production nécessaire pour répondre à la demande des compagnies aériennes chinoises. "Trois fournisseurs sur un marché mondial en croissance de cette taille et de cette envergure ne devraient pas être la pensée la plus intimidante au monde... Pour nous, être trop anxieux à ce sujet, je pense que c'est une perspective stupide", a affirmé le dirigeant cité par 'Reuters'.

Boeing devrait se concentrer sur la concurrence existante et se positionner pour "gagner cette course technologique", a ajouté le dirigeant. Il a précisé que la Chine reste "notre amie, notre cliente", mais que les affaires pourraient se poursuivre par "à-coups" en raison des tensions géopolitiques.

A Charleston, en Caroline du Sud, où la société construit son B787 Dreamliner, D.Calhoun a déclaré que l'avionneur américain pourrait faire face aux menaces, y compris les offres concurrentes et les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Alors qu'Airbus réfléchit à l'opportunité de lancer une version allongée de son A220 - qui défierait le best-seller 737 MAX 8 de Boeing - le dirigeant a répondu: "Cela ne me donne pas de brûlures d'estomac".