Boeing : Lufthansa reçoit son premier Dreamliner

(Boursier.com) — La Lufthansa a reçu son premier 787 Dreamliner, un 787-9, lors d'une cérémonie organisée à l'aéroport de Paine Field dans l'État de Washington. Le groupe allemand a commandé 32 exemplaires de l'appareil qui consomme 25% de carburant en moins et génère 25% d'émissions en moins que les avions d'ancienne génération qu'il remplace. "Avec le Boeing 787, nous introduisons un autre type d'avion moderne qui est l'un des avions long-courriers les plus économes en carburant de notre flotte", a déclaré Jens Ritter, DG de Lufthansa Airlines. "Cela nous permettra d'améliorer encore considérablement notre bilan CO2 moyen. Cet avion est durable et offre aux clients une expérience de vol haut de gamme".