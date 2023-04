Boeing : livraisons perturbées pour le 737 MAX

(Boursier.com) — Boeing , le géant aéronautique américain, va ralentir la production et les livraisons de son 737 MAX en raison d'un problème de fabrication lié à une section du fuselage. CNBC rapporte que Boeing a été informé d'un problème par Spirit Aerosystems, qui assemble les châssis en aluminium du 737. L'article cite Boeing, qui précise que le souci n'était pas un "problème immédiat de sécurité de vol et que la flotte en service peut continuer à fonctionner en toute sécurité". Citant une déclaration de la société, l'article rapporte qu'un nombre important d'avions stockés et non livrés seront affectés, Boeing s'attendant à une baisse à court terme des livraisons. Spirit a déclaré qu'il travaillait à développer une inspection et une réparation pour les fuselages concernés.