Boeing : le transporteur indien Akasa Air commande 72 737 MAX

(Boursier.com) — Belle commande pour Boeing au salon aéronautique de Dubaï. Akasa Air, la nouvelle compagnie indienne, va s'offrir 72 737 MAX. Évaluée à près de 9 milliards de dollars au prix catalogue, cette commande est une confirmation clef de la capacité des appareils de la famille 737 à servir le marché indien en pleine croissance, affirme le géant américain. "Nous sommes convaincus que le nouvel avion 737 MAX soutiendra notre objectif d'exploiter non seulement une compagnie aérienne rentable, fiable et abordable, mais aussi une compagnie respectueuse de l'environnement avec la flotte la plus jeune et la plus verte du ciel indien", affirme Vinay Dube, CEO de la compagnie appartenant au groupe SNV Aviation. Le transporteur prévoit de réaliser ses premiers vols à l'été 2022.