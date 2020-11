Boeing : le régulateur européen ouvre la voie à un retour du 737 MAX dans les airs

(Boursier.com) — Le régulateur européen ouvre à son tour la voie à un retour du Boeing 737 MAX dans les airs. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a publié, à la mi-journée, une proposition de directive sur la navigabilité, qui énonce les modifications à apporter à l'appareil avant que ce dernier ne puisse être ré-autoriser à voler. Cette proposition déclenche une consultation publique de 28 jours qui devrait déboucher sur une remise en service de l'appareil début 2021.

"L'AESA a clairement indiqué dès le départ que nous mènerions notre propre évaluation objective et indépendante du 737 MAX, en étroite collaboration avec la FAA et Boeing, afin de garantir que ces accidents tragiques, qui ont touché la vie de tant de personnes, ne se reproduisent plus", affirme le directeur exécutif de l'AESA, Patrick Ky. "Je suis convaincu que nous n'avons rien négligé dans notre évaluation de l'avion avec son approche de conception modifiée", a-t-il ajouté. "Chaque fois qu'il est apparu que des problèmes étaient résolus, nous avons creusé plus profondément et posé encore plus de questions. Le résultat a été un examen approfondi et complet de la façon dont cet avion vole et de ce que c'est pour un pilote de piloter le MAX, nous donnant l'assurance qu'il peut maintenant voler en toute sécurité".

#EASA signals its intention to approve Boeing #737MAX return to Europe's skies and lays out its proposed conditions for the return to service.https://t.co/73TYEl4gOu pic.twitter.com/9aA9RVxE2n

— EASA (@EASA), via Twitter

A l'image de son homologue américain, l'AESA propose que les modifications apportées à la conception de l'avion qui seront exigées par la directive de navigabilité finale soient accompagnées d'un programme de formation obligatoire pour les pilotes, comprenant une formation sur simulateur de vol, afin de garantir que les pilotes connaissent tous les aspects du système de commande de vol du 737 MAX et qu'ils réagiront de manière appropriée aux scénarios de défaillance typiques.

Cette information intervient moins d'une semaine après que l'administration fédérale de l'aviation US eut levé l'interdiction de vol du 737 MAX, cloué au sol depuis la mort de 346 personnes dans deux accidents survenus en octobre 2018 et mars 2019 en Indonésie et en Ethiopie.