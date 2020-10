Boeing : le 737MAX autorisé à reprendre les airs par l'EASA

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — La lumière au bout du tunnel pour Boeing. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) se dit satisfaite des modifications apportées au 737 Max, ouvrant la voie à un retour dans le ciel de l'appareil d'ici la fin de l'année. Après les vols d'essai effectués en septembre, l'AESA procède à l'examen des documents finaux en prévision d'un projet de directive sur la navigabilité qu'elle devrait publier le mois prochain, a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l'EASA.

Cela sera suivi de quatre semaines de commentaires publics, alors que le développement d'un capteur dit synthétique pour ajouter de la redondance prendra de 20 à 24 mois, a indiqué le dirigeant à 'Bloomberg'. La solution logicielle sera nécessaire sur la variante Max 10 du 737, la plus grande, dont le lancement est prévu en 2022, et sera adaptée sur d'autres versions. "Notre analyse montre que cette solution est sûre, et le niveau de sécurité atteint est suffisamment élevé pour nous", a déclaré M. Ky. "Ce dont nous avons discuté avec Boeing est le fait qu'avec le troisième capteur, nous pourrions atteindre des niveaux de sécurité encore plus élevés".

Le 737 Max est interdit de vol dans le monde depuis mars 2019, à la suite de deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019. L'enquête a mis en lumière un défaut du système informatique anti-décrochage, et de nombreux autres dysfonctionnements chez Boeing, obligeant le groupe à procéder à des modifications importantes sur l'appareil.