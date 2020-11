Boeing : le 737MAX autorisé à reprendre les airs aux Etats-Unis

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing bondit en pré-séance à Wall Street alors que l'administration fédérale de l'aviation vient de donner son feu vert pour le retour dans les airs du 737 MAX. Une autorisation qui marque la fin de la plus longue immobilisation au sol d'un avion de ligne dans l'histoire des États-Unis et ouvre la voie à la reprise du service de l'appareil cloué au sol depuis mars 2019, à la suite de deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019.

Pour obtenir l'aval de la FAA, Boeing a dû procéder à d'importants changements, tant au niveau du système anti-décrochage mis en cause dans les crashs des 737 MAX de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, que dans d'autres domaines après la découverte de divers défauts au cours des mois d'examen. Le programme de formation des pilotes a également été revu tout comme les manuels de vol.

Si d'un point de vue opérationnel, Boeing touche donc au but, il n'en a pas fini avec ses démêlés judiciaires. Le ministère américain de la justice a en effet ouvert une enquête criminelle alors que la 'Securities and Exchange Commission' enquête également sur les relations 'ambiguës' entre la FAA et le géant américain. Boeing doit également faire face à la plus grave crise de l'histoire du secteur, avec l'effondrement du trafic mondial en lien avec la pandémie de coronavirus.

"C'est le programme le plus important de Boeing et le produit manufacturé le plus important des États-Unis, mais vous ne pourriez pas demander un marché pire en ce moment", déclare à 'Bloomberg' Richard Aboulafia, analyste aérospatial du groupe Teal. "Il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes et de voir l'argent couler à flots comme cela aurait été le cas il y a un an".

Le 737 MAX devra enfin obtenir le feu vert d'autres régulateurs qui ont également interdit à l'appareil de voler. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a récemment déclaré qu'elle était satisfaite de la révision du MAX menée par la FAA et qu'elle était prête à lever son interdiction prochainement. Le Canada et le Brésil, qui comptent également parmi les leaders mondiaux en matière de certification d'avions, devraient également prendre des mesures similaires.