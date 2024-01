Boeing : le 737 MAX préoccupe toujours

(Boursier.com) — Boeing n'est pas sorti d'affaire concernant son 737 MAX 9. La FAA, agence gouvernementale chargée des réglementations et contrôles dans l'aviation civile américaine, a demandé à Boeing de fournir des données additionnelles avant d'approuver un processus étendu et rigoureux d'inspection et de maintenance en vue du retour en service de l'appareil. Dans le même temps, Bloomberg indique que les certifications des 737 MAX 7 et 10 devraient être retardées jusqu'à ce que les problèmes du MAX 9 soient pleinement résolus. Reuters précise de son côté, citant le Wall Street Journal, que la reprise des livraisons du 737 MAX en Chine fait face à de nouveaux délais suite à l'incident d'Alaska Air, le régulateur chinois ayant par ailleurs demandé aux compagnies aériennes locales de conduire des inspections de sécurité et China Southern Airlines prévoyant des inspections additionnelles. La Chine devrait attendre plus de clarté concernant les enquêtes américaines avant de décider d'actions significatives. China Southern se préparait à recevoir des 737 MAX en janvier. Alaska Air a pour sa part commencé les inspections préliminaires sur sa flotte clouée au sol de 737 MAX 9, suite à l'incident du 5 janvier.

Notons enfin qu'un vol intérieur de la compagnie japonaise All Nippon Airways est rentré samedi à son aéroport de départ après qu'une fissure eut été découverte sur la fenêtre du cockpit du Boeing 737-800 en plein vol, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne cité par Reuters.