Boeing : le 737 MAX continue à faire parler

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing perd 4,5% en pré-séance à Wall Street alors que le géant américain n'en aurait toujours pas fini avec les déboires de son B737 MAX, pourtant autorisé à reprendre le chemin des airs ces dernières semaines. Selon un rapport du Congrès américain, les responsables de Boeing ont "préparé de manière inappropriée" les pilotes d'essai avant de passer les tests pour obtenir une nouvelle certification de l'appareil.

Le rapport, qui met également en cause la Federal Aviation Administration (FAA), affirme que les responsables de l'avionneur et du régulateur "ont établi un résultat prédéterminé pour réaffirmer une hypothèse de longue date sur le facteur humain lié au temps de réaction du pilote ... Il semble que, dans ce cas, la FAA et Boeing aient tenté de dissimuler des informations importantes qui auraient pu contribuer aux tragédies du 737 MAX".

Boeing a déclaré prendre "les conclusions de la commission au sérieux et examinera le rapport dans son intégralité". La FAA a, quant à elle, indiqué qu'elle "examinait attentivement le document, dont le comité reconnaît qu'il contient un certain nombre d'allégations non fondées".

Le mois dernier, la commission du Sénat a adopté à l'unanimité un projet de loi visant à réformer la façon dont la FAA certifie les nouveaux avions et à accorder de nouvelles protections aux dénonciateurs, entre autres réformes, tandis que la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité un projet de loi similaire.