Boeing : la série noire se poursuit

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — La série noire continue pour Boeing. Un B737 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. Les 176 passagers et membres d'équipage à bord de l'appareil, en service depuis seulement trois ans, sont morts dans l'accident. L'avion transportait 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands, et 3 Britanniques. L'appareil s'est incendié après s'être écrasé à proximité de l'aéroport de la capitale iranienne. Selon l'ambassade d'Ukraine en Iran, une panne de moteur serait à l'origine du drame. Le transporteur a indiqué que le 737 avait subi une inspection technique le 6 janvier et que l'équipe au commande de l'avion était très expérimentée.

We Iran information. — The Boeing Company (@Boeing), via Twitter

"Nous sommes au courant des informations des médias en provenance d'Iran et nous recueillons davantage d'informations", a simplement indiqué Boeing à l'heure actuelle.

We Ukraine International Airlines Tehran International Airport. Our & 180 lives. 😢 — IATA (@IATA), via Twitter

"Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du crash du vol d'Ukraine International Airlines peu après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. Nos pensées et nos condoléances vont aux familles et aux amis des 180 âmes qui ont perdu la vie", a de son côté indiqué l'Association internationale du transport aérien.

Troisième crash en 15 mois

Boeing est confronté au troisième crash d'un de ses appareils en l'espace de 15 mois. Deux accidents impliquant son dernier 737 MAX ont fait 346 morts fin 2018 et début 2019, entraînant l'immobilisation de l'avion, dont on ne sait toujours pas quand il sera autorisé à reprendre les airs. Ce nouveau crash intervient par ailleurs juste avant l'entrée en fonction du nouveau directeur général de Boeing, David L.Calhoun, qui remplacera Dennis Muilenburg à compter du 13 janvier.