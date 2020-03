Boeing : la production du 737 MAX pourrait bientôt reprendre

Boeing : la production du 737 MAX pourrait bientôt reprendre









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Une lueur d'espoir chez Boeing. Alors que l'avionneur américain traverse l'une des plus graves crises de son histoire depuis le double accident mortel du 737 MAX, la pandémie de Covid-19 est venue assombrir un peu plus le ciel au-dessus de Seattle. Le transport aérien mondial est à l'arrêt ou presque, les compagnies luttent pour leur survie et les reports et annulations de commandes devraient suivre rapidement.

Dans ce contexte, une bonne nouvelle pourrait sonner à la porte du géant de l'aéronautique. Selon les sources de 'Reuters', Boeing prévoit en effet de redémarrer la production de son 737 MAX d'ici le mois de mai. Le calendrier dépend encore de l'ampleur des perturbations dues au coronavirus et du feu vert des autorités américaines pour la remise en service de l'appareil, toujours attendu à la mi-2020. Une source industrielle de l'agence a précisé que Boeing avait demandé à certains fournisseurs d'être prêts à livrer des pièces destinées au MAX en avril.

"Ce sera une approche très lente, méthodique et systématique pour réchauffer la ligne de production et remettre les équipes en place", a déclaré Greg Smith, directeur financier de Boeing, lorsqu'il a été interrogé mardi sur l'objectif de redémarrage en mai. Boeing a arrêté la production de l'avion en janvier dernier alors que le stock d'appareils dépassait les 400 unités. Face à la pandémie de coronavirus qui n'épargne pas ses employés, la firme a annoncé lundi l'arrêt de la production dans ses installations de l'État de Washington, où sont notamment assemblés les long-courriers de l'avionneur.

Boeing cherche à obtenir 60 milliards de dollars d'aide du gouvernement américain pour renforcer son bilan et soutenir la chaîne d'approvisionnement aérospatiale américaine en difficulté.