Boeing : la facture du 737 MAX va grimper à plus de 18 Mds$ !

Boeing : la facture du 737 MAX va grimper à plus de 18 Mds$ !









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing vient de dévoiler des résultats trimestriels qui portent la marque de l'immobilisation et de l'arrêt de la production du 737 MAX. Sur les trois mois clos fin décembre, le géant de l'aéronautique essuie une perte opérationnelle de 2,2 milliards de dollars pour des revenus en baisse de 37% à 17,9 Mds$ (21,7 Mds$ de consensus). La perte nette ressort à 1 Md$ soit 1,79$ par titre contre un profit de 3,4 Mds$ et un bpa de 5,93$ un an plus tôt. Le cash-flow opérationnel est négatif à hauteur de 2,2 Mds$. En données ajustées, la perte par action s'établit à 2,33$ contre un consensus de 1,32$.

Sur l'ensemble de l'exercice, la firme essuie une perte de 636 M$, son premier résultat négatif depuis 1997.

Boeing prévoit désormais que les coûts liés aux déboires du 737 Max dépassent la barre des 18,6 Mds$, soit environ le double de ses prévisions antérieures.

Comme annoncé précédemment, Boeing va par ailleurs réduire le rythme de production du 787 à 12 avions par mois à la fin de l'année contre 14 actuellement. Sur la base de l'environnement actuel et des perspectives du marché à court terme, le taux de production devrait être ajusté à 10 avions par mois au début de l'année 2021, et revenir à 12 avions par mois en 2023.

"Nous reconnaissons que nous avons beaucoup de travail à faire", a déclaré David Calhoun, PDG de Boeing. "Nous nous concentrons sur la remise en service du 737 MAX en toute sécurité et sur le rétablissement de la confiance de longue date que la marque Boeing représente auprès du public voyageur. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et d'excellence dans tout ce que nous faisons. La sécurité soutiendra chaque décision, chaque action et chaque mesure que nous prendrons à mesure que nous avancerons. Heureusement, la solidité de l'ensemble de notre portefeuille d'activités Boeing nous procure les liquidités financières nécessaires pour suivre un processus de redressement approfondi et discipliné".