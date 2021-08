Boeing : la FAA s'interroge, craignant des interférences

Boeing : la FAA s'interroge, craignant des interférences









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — La Federal Aviation Administration (FAA), agence gouvernementale américaine en charge des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile, revoit la manière dont Boeing gère les questions de sécurité, explique le Wall Street Journal. Le WSJ cite une lettre de la FAA du 19 août et des personnes familières des discussions, selon lesquelles cette revue étendue intervient alors que certains ingénieurs de Boeing ont fait part de pressions inappropriées et trouveraient difficile d'être transparent avec les régulateurs. Une étude FAA, menée entre mai et juillet, aurait déterminé que des employés de Boeing s'occupant de la sécurité pour l'agence estimeraient que l'environnement chez Boeing ne leur offrirait pas l'indépendance nécessaire pour représenter la FAA. La lettre de la FAA indique que la culture d'entreprise de Boeing semblerait interférer avec une communication ouverte de ses employés habilités par la FAA avec l'agence. "Je suis très conscient que mon évocation de problèmes n'est pas appréciée", aurait affirmé un employé.

Un porte-parole de Boeing a déclaré au WSJ que la politique de l'entreprise était d'offrir aux délégués de la FAA le même respect et la même déférence fournis à la FAA elle-même.