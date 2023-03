Boeing : Japan Airlines choisit le 737 MAX au lieu de l'A320neo

(Boursier.com) — Belle victoire de Boeing au Japon. Japan Airlines a privilégié le 737 MAX à l'A320neo pour le renouvellement d'une partie de sa flotte à fuselage étroit. La compagnie nippone va acquérir 21 appareils dans le cadre d'un accord de 2,5 milliards de dollars au prix catalogue. Le président de JAL, Yuji Akasaka, a déclaré à la presse que la société avait l'intention d'intégrer les nouveaux avions à partir de 2026. Le rayon d'action et l'efficacité énergétique du 737 MAX réduiront les émissions de carbone de 15% par rapport aux avions qu'ils remplacent, a-t-il souligné. "Je pense que c'est un avion à très haut potentiel".

Bien que JAL exploite principalement des avions Boeing, la compagnie avait surpris l'industrie en 2013 lorsqu'elle a choisi d'acheter l'A350 d'Airbus au lieu du 787 Dreamliner pour renforcer sa flotte long-courrier. Alors que la flotte actuelle de 48 Dreamliners de JAL éclipse désormais ses 11 A350, la commande initiale d'Airbus avait soulevé des questions quant à savoir si Boeing continuerait à dominer le marché japonais. Ces inquiétudes ont été exacerbées par la crise du 737 MAX, qui a conduit All Nippon Airways (ANA) à retarder la finalisation d'une commande de 20 MAX annoncée pour la première fois en janvier 2019.

Le Max a été cloué au sol dans le monde entier en 2019 à la suite de deux crashs mortels en Indonésie et en Éthiopie. Le Japon a levé son interdiction deux ans plus tard à la suite de modifications techniques et d'autres mesures de sécurité. "Les premiers problèmes avec le 737 Max ont été identifiés et résolus", a souligné le patron de JAL. "C'est un avion incroyablement sûr et nous avons fait tout notre possible pour nous en assurer".

Bien que le géant américain continue à dominer le marché nippon, Airbus a gagné du terrain dans l'archipel, notamment auprès des transporteurs à bas coûts Peach et Jetstar Japan qui exploite des A320 en propre ou loués. "C'est une bataille, garder le Japon", affirme à 'Reuters' Richard Aboulafia, analyste aérospatial chez AeroDynamic Advisories. Boeing "semble avoir remporté une victoire ici".