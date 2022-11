Boeing : grosse actualité

(Boursier.com) — Actualité très chargée pour Boeing. Silk Way West Airlines a tout d'abord finalisé une commande portant sur deux B777-8 Freighters, avec une option portant sur deux appareils supplémentaires. Le transporteur de fret azerbaïdjanais, qui dessert 40 destinations à travers le monde, est le premier client de la région Eurasie à s'offrir le cargo bimoteur le plus récent du géant américain. Le contrat était auparavant attribué à un client non identifié dans le carnet de commandes de Boeing.

La compagnie japonaise Skymark Airlines a de son côté fait part de son intention d'acquérir jusqu'à 12 737 MAX dans le cadre des efforts de modernisation de sa flotte. Six 737-8 seront loués et six appareils seront achetés directement à l'avionneur américain, avec un mix de 737-8 et de 737-10. Le troisième transporteur japonais en termes de revenus exploite actuellement une flotte entièrement constituée de 737-800 de nouvelle génération (29 appareils).

Par ailleurs, Malaysia Airlines envisage de commander 25 avions monocouloirs supplémentaires, probablement des 737 Max, en plus d'une commande ferme existante pour 25 de ces avions. "Notre futur réseau nécessite 50 avions à fuselage étroit, nous avons donc encore de la place pour 25", a déclaré le directeur général du transporteur asiatique, Izham Ismail, en marge d'une réunion à Bangkok. "Nous devons prendre une décision d'ici l'année prochaine", a précisé le dirigeant cité par 'Bloomberg'. Les livraisons des appareils issus de la commande de Max existante doivent commencer en 2024.

Dans le sillage du marché, Boeing avance de 3% en pré-séance à Wall Street.