Boeing : gros rebond boursier, la production va reprendre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Boeing bondit de plus de 13% en séance vendredi à Wall Street, suite à l'annonce par le constructeur aéronautique américain d'une reprise progressive de sa production, qui avait été suspendue ces dernières semaines pour cause de coronavirus.

Le groupe a annoncé jeudi soir après la clôture de la Bourse une reprise graduelle de la production dans ses sites de l'Etat de Washington, près de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis). Le géant américain de l'aéronautique et de la défense emploie environ 70.000 personnes dans cet Etat.

La semaine prochaine, ce sont "environ 27.000 personnes" qui reprendront le chemin du travail pour la production des Boeing 747, 767, 777 et 787, "soutenant les infrastructures de transport mondiales essentielles, les services de fret et les missions de défense et de sécurité nationales", a précisé Boeing dans un communiqué. Quant au programme du B-737 (dont la flotte de B-737 Max est clouée au sol depuis mars 2019 après deux crashs), le travail reprendra également progressivement "en vue de redémarrer la production du 737 Max", a précisé Boeing.

Les salariés travaillant aux 737, 747, 767 et 777 reviendront à partir du 20 avril, la plupart étant de retour au travail le 21, tandis que les salariés du programme 787 reprendront à partir du 23 avril, avec la plupart d'entre eux de retour le 24.

Le groupe avait déjà redémarré en début de semaine des opérations de production d'avions militaires dans la région de Seattle, avec environ 2.500 personnes. Environ 30% des ventes de Boeing proviennent de commandes militaires.

En revanche, le site de production de B-787 situé en Caroline du Sud va quant à lui rester fermé pour une durée encore indéterminée.

La suppression de 10% des effectifs envisagée ?

Boeing a précisé avoir pris des précautions supplémentaires et mis en place des procédures complètes pour assurer la sécurité des personnes et lutter contre la propagation du Covid-19. Des mesures d'hygiène (nettoyage des sites, lavage des mains, prise de température...) et de distanciation sociale seront appliquées, le port du masque sera obligatoire, et les horaires de travail seront échelonnés afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans les mêmes locaux.

Pour faire face à la crise actuelle du secteur aérien, frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, Boeing a annoncé début avril un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée. Selon le 'Wall Street 'Journal', le groupe compterait réduire de 10% ses effectifs globaux (qui sont d'environ 150.000 salariés) à travers ce plan et d'autres moyens, anticipant des temps difficiles à venir pour le secteur aérien.