Boeing : goodbye Chicago, hello Arlington

(Boursier.com) — Boeing va transférer son siège social de Chicago, dans l'Illinois, à Arlington, en Virginie, une région qui abrite le Pentagone et est située près de la capitale fédérale américaine. Cette décision, attendue depuis longtemps, placera l'un des plus grands sous-traitants de la Défense américaine près du gouvernement fédéral. L'avionneur a précisé qu'il établirait son siège social sur un campus près de Washington DC qui abrite déjà ses opérations de défense et de lobbying. Boeing prévoit également d'établir un centre de recherche et de technologie qui se penche sur des questions telles que la cybersécurité, l'autonomie et les sciences quantiques - tous des domaines d'intérêt pour le Pentagone. Boeing a été basé à Seattle pendant la majeure partie de son histoire avant de déménager à Chicago quelques années après sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997.

Boeing n'a pas précisé combien d'emplois seraient délocalisés ni s'il vendrait le bâtiment de son futur ex-siège de Chicago, où plus grand monde ne travaille. L'entreprise a simplement indiqué qu'elle avait l'intention de maintenir "une présence significative" dans la ville, tout en reconnaissant que "moins d'espace de bureau sera nécessaire pour les employés qui continueront d'y être basés".

"Nous sommes ravis de construire sur nos fondations ici en Virginie du Nord. La région est stratégique pour notre siège social mondial étant donné sa proximité avec nos clients et nos parties prenantes, et son accès à des ingénieurs et des talents techniques de classe mondiale", a déclaré le patron de Boeing, Dave Calhoun.