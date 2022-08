Boeing : feu vert de la FAA pour les plans de reprise de production du 787 Dreamliner

(Boursier.com) — La Federal Aviation Administration, agence gouvernementale américaine chargée des réglementations et contrôles dans l'aviation civile, a approuvé les plans d'inspection et de modification de Boeing pour son 787 Dreamliner. Le New York Times indique que la FAA a approuvé les plans de Boeing pour reprendre ainsi les livraisons du Dreamliner. Le régulateur a approuvé la proposition de Boeing qui nécessite des inspections spécifiques pour vérifier que l'état de l'avion répond aux exigences et que tous les travaux ont été achevés. Cela devrait permettre à Boeing de reprendre les livraisons en août... Ces livraisons avaient été interrompues en mai 2021.