Boeing : Ethiopian Airlines s'offre cinq 777 Freighters additionnels

(Boursier.com) — Ethiopian Airlines commande cinq 777 Freighters additionnels pour gonfler sa flotte d'avions cargo entièrement constituée d'appareils Boeing. La commande était jusqu'ici attribuée à un client non identifié sur le site récapitulant les commandes et livraisons de Boeing. Le Boeing 777 Freighter, leader du marché, est le cargo bimoteur le plus grand, le plus long et le plus performant au monde, avec une consommation de carburant et des émissions réduites de 17% par rapport aux avions précédents, souligne l'avionneur américain.

"La flotte d'avions cargo entièrement Boeing d'Ethiopian Airlines lui offre une capacité et une flexibilité inégalées en tant que plus grand opérateur de fret d'Afrique", a déclaré Ihssane Mounir, vice-président, directeur des ventes et du marketing chez Boeing. "Ces 777 Freighters supplémentaires permettront à Ethiopian de capitaliser sur la demande de fret à court terme, tout en positionnant la compagnie aérienne pour une expansion future".