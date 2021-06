Boeing et Alaska Airlines annoncent leur partenariat dans le cadre du programme Boeing ecoDemonstrator

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing et la compagnie Alaska Airlines annoncent leur partenariat dans le cadre du nouveau programme Boeing ecoDemonstrator. Une vingtaine de technologies seront testées en vol à bord d'un nouveau Boeing 737-9 dans le but d'améliorer la sécurité et le développement durable du transport aérien.

Au cours des vols qui débuteront cet été, Boeing et Alaska testeront et évalueront notamment un nouvel agent extincteur d'incendie sans halon qui réduit de façon significative les effets sur la couche d'ozone ; une nacelle moteur conçue pour réduire le niveau de bruit ; et des parois latérales de cabine fabriquées à partir de matériaux recyclés.

"Nous collaborons de longue date avec Boeing pour améliorer la technologie, la sécurité et l'efficacité énergétique des avions", a déclaré Diana Birkett Rakow, vice-présidente d'Alaska Airlines en charge des affaires publiques et du développement durable. "Notre compagnie dessert certaines des régions les plus belles et les plus diversifiées sur le plan géographique, et nous nous engageons à trouver des solutions qui contribuent à réduire notre impact climatique dans l'ensemble de notre réseau. Les travaux menés avec Boeing en vue d'accélérer l'innovation dans le cadre du programme ecoDemonstrator nous permettent de contribuer à rendre l'avenir plus durable au bénéfice de notre communauté mondiale."

Depuis 2012, le programme ecoDemonstrator de Boeing accélère l'innovation en testant en vol près de 200 technologies prometteuses mises au point dans des laboratoires avec pour double objectif de relever les défis de l'industrie aéronautique et d'améliorer l'expérience des passagers.

"Boeing s'engage à améliorer continuellement la sécurité aérienne et les performances environnementales de ses avions", a déclaré Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA). "Cette année, nous sommes fiers de collaborer avec Alaska Airlines, dont le siège se trouve à Seattle, et d'autres partenaires du monde entier pour contribuer à rendre les transports aériens davantage durables."