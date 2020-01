Boeing envisage de lever plus de dette

Boeing envisage de lever plus de dette









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boeing, le géant aéronautique américain, envisagerait selon le Wall Street Journal de lever plus de fonds sur le marché de la dette afin de renforcer ses finances, dans un contexte où le 737 MAX demeure cloué au sol. Le WSJ cite à ce sujet des personnes familières de la question. Le groupe considère par ailleurs la possibilité de différer certaines dépenses d'investissement, de geler les acquisitions et de réduire ses coûts de recherche et développement afin de préserver sa situation de trésorerie. L'avionneur de Chicago avait précédemment annoncé son intention de suspendre sa production du 737 MAX ce mois, l'appareil étant cloué au sol depuis le mois de mars suite à deux tragiques accidents ayant fait 346 victimes.