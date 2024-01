Boeing : enfin une bonne nouvelle ?

(Boursier.com) — Boeing , le colosse américain de l'aéronautique, a atteint ses objectifs de livraison d'avions de ligne et a enregistré une augmentation de 70% de ses commandes nettes en 2023. Reuters estime que cela reflète la forte demande de voyages aériens et d'avions, mais ajoute que le rival européen Airbus est resté le plus grand constructeur d'avions pour la cinquième année consécutive. L'Américain a publié hier mardi ses chiffres de fin d'année, alors qu'il fait face à de nouvelles difficultés après un accident impliquant un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, qui a perdu un panneau de fuselage en vol la semaine dernière. Boeing a livré 528 appareils sur l'année 2023, ce qui représente une croissance de 10% en comparaison de 2022. Le constructeur a rapporté 1.456 commandes brutes sur l'année et un total de 1.314 commandes nettes après annulations, avec un record de 369 commandes nettes en décembre.