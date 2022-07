Boeing : encore des annonces !

(Boursier.com) — La société d'investissement 777 Partners annonce l'achat de 30 appareils 737 MAX supplémentaires pour le développement de ses compagnies à bas coûts Flair Airlines et Bonza Airline.

Le Wall Street Journal rapporte par ailleurs que l'avionneur est sur le point d'annoncer la vente de plusieurs 787 Dreamliners à AerCap Holdings, spécialisé dans la location aéronautique.

Hier,Delta Air Lines avait confirmé avoir commandé à Boeing 100 exemplaires de son avion 737 MAX 10 pour une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars au prix catalogue et avoir posé une option pour 30 appareils supplémentaires. Cette commande a été annoncée dans le cadre du salon de Farnborough. Le nouvelle commande commencera a être livrée à partir de 2025 et elle permettra à la compagnie aérienne américaine de disposer au total d'une flotte de plus 300 Boeing 737, représentant en volume sa gamme la plus importante après celle des Airbus A320.