Boeing : encore de lourdes pertes mais solide génération de trésorerie

(Boursier.com) — Boeing vient de dévoiler ses résultats trimestriels. Sur les trois mois clos fin septembre, le géant de l'aéronautique essuie une lourde perte malgré des revenus en progression en raison principalement de pertes sur ses programmes dans la Défense, dues à des dépassements de coûts sur le ravitailleur aérien, Air Force One, et d'autres contrats militaires. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 3,2 milliards de dollars sur le trimestre, reflétant des livraisons d'avions commerciaux plus élevées tandis que le free cash-flow ajusté ressort nettement supérieur aux attentes des analystes, à 2,91 Mds$, contre 1,02 Md$ de consensus. Ce n'est que la deuxième fois que Boeing enregistre un flux de trésorerie trimestriel positif depuis que le PDG Dave Calhoun a pris ses fonctions au début de l'année 2020.

La perte nette atteint 3,3 Mds$, soit une perte 'core' par action de 6,18$, contre 60 cents un an plus tôt (le marché tablait sur un résultat positif), pour des revenus en hausse de 4% à 15,96 Mds$ (17,74 Mds$ de consensus). Cela fait désormais cinq trimestres consécutifs que Boeing rate le consensus en matière de résultat net.

Le chiffre d'affaires de la division aviation commerciale a bondi de 40% à 6,3 milliards de dollars, grâce à la reprise des livraisons de 787 et à l'augmentation des livraisons de 737. La marge d'exploitation de -10,3% reflète la baisse des coûts anormaux par rapport au troisième trimestre 2021, partiellement compensée par des dépenses de période plus élevées, y compris des dépenses de R&D. La société a terminé le trimestre avec un carnet de commandes de 381 milliards de dollars, dont plus de 4.300 avions commerciaux à livrer.

Boeing continue à viser un flux de trésorerie disponible positif en 2022. "Les délais d'exécution prennent du temps - et nous avons encore du travail à faire - mais j'ai confiance en notre équipe et dans les actions que nous prenons pour l'avenir", a précisé le patron de Boeing.