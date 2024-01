Boeing : encore beaucoup de bruit et d'interrogations autour du 737 Max 9

(Boursier.com) — Les affaires ne s'arrangent pas pour Boeing. Alaska Air a trouvé des boulons desserrés sur "beaucoup" de ses 737 Max 9 à la suite des inspections ayant suivi l'incident survenu en début d'année. Lors d'un vol de la compagnie américaine au départ de Portland le 5 janvier, un avion a perdu un panneau de fuselage laissant un trou rectangulaire dans la cabine et contraignant l'équipage à un atterrissage d'urgence. Peu de temps après, les régulateurs américains ont ordonné l'immobilisation au sol de tous les avions Max 9. Dans un entretien accordé à 'NBC', Ben Minicucci, le patron d'Alaska Air, a déclaré qu'il y avait un " ange gardien " sur le vol.

L'accident a donné lieu à des "conversations très dures et franches" avec Boeing au sujet des opérations du constructeur aéronautique, a expliqué lé dirigeant. "Je suis en colère. Je suis plus que frustré et déçu", a-t-il déclaré. "Ma demande à Boeing est la suivante : qu'allez vous faire pour améliorer vos programmes de qualité en interne ?".

La qualité de fabrication chez Boeing fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs, des clients et du constructeur aéronautique lui-même à la suite de l'explosion. Bien qu'Alaska et United Airlines, un autre grand opérateur du modèle Max, aient effectué des inspections sur certains avions, ils attendent les spécifications finales de la Federal Aviation Administration et de Boeing avant que les avions puissent à nouveau voler. "Boeing est meilleur que ça", a affirmé B.Minicucci. "Le vol 1282 n'aurait jamais dû avoir lieu". Les inspections prennent environ 10 heures par porte, a souligné le DG. Une fois que la FAA aura publié les directives finales, il faudra plusieurs jours pour terminer les inspections et commencer à faire voler les avions, selon lui.

Même si Alaska Airlines "envisageait" d'acheter des Max 10, la société va maintenant évaluer "quel est le meilleur plan stratégique à long terme pour la composition de sa flotte" une fois que l'avion sera certifié, a également indiqué le dirigeant.

Boeing est "profondément désolé pour les perturbations importantes" subies par les clients, les employés et les passagers de la compagnie aérienne, a déclaré l'avionneur dans un communiqué. "Nous prenons des mesures dans le cadre d'un plan global visant à remettre ces avions en service en toute sécurité et à améliorer notre qualité et nos performances de livraison". Selon les sources de 'Bloomberg', le patron de Boeing, Dave Calhoun, devrait rencontrer les sénateurs à Washington DC cette semaine.