Boeing : Emirates ne s'attend pas à recevoir son premier 777X avant 2024

Boeing : Emirates ne s'attend pas à recevoir son premier 777X avant 2024









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Le président d'Emirates Airlines ne pense pas qu'il recevra ses premiers 777X avant le premier trimestre 2024. Boeing a récemment repoussé d'un an, à fin 2023, au plus tôt, les premières livraisons de son futur gros-porteur. Le géant américain a également enregistré une charge de 6,5 milliards de dollars sur le programme en raison d'une demande plus faible que prévu et d'un processus de certification plus long et plus coûteux. "Le 777x devait arriver en juin de l'année dernière. Maintenant, il est peu probable qu'il le soit, je pense, avant le premier trimestre 2024", a déclaré TIM Clark lors d'un sommet virtuel organisé par le cabinet de conseil en aviation CAPA.

Le 777X sera le premier avion de Boeing à être certifié depuis l'affaire du 737 MAX et la mise en cause des relations entre l'entreprise de Seattle et l'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA).

Emirates avait initialement commandé 150 exemplaires de la série 777X, qui peut accueillir jusqu'à 406 personnes, avant de revoir ses ambitions à 126 unités. Qatar Airways, Etihad Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways ou encore Singapore Airlines figurent également parmi les compagnies ayant opté pour le 777X.