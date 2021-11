Boeing : Emirates commande deux 777 Freighters

(Boursier.com) — Emirates commande deux 777 Freighters. La compagnie émiratie et Boeing ont annoncé ce contrat lors du salon aéronautique de Dubaï. Les avions seront exploités par Emirates SkyCargo, qui exploite actuellement une flotte entièrement composée de Boeing 777 Freighters (10 unités) et transporte également du fret à bord des 134 avions passagers 777 d'Emirates. D'une valeur de plus de 704 millions de dollars au prix catalogue, la commande était précédemment attribuée à un client non identifié sur le site de Boeing.