Boeing devance Airbus au premier trimestre

(Boursier.com) — Boeing détrône Airbus ! Pour la première fois depuis mi-2018, le groupe américain a livré plus d'avions commerciaux que la firme toulousaine sur un trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, Boeing a indiqué hier avoir livré 130 avions, soit 37% de plus qu'il y a un an, avec le retour à la normale de la production de son best-seller 737 et la reprise des expéditions de Max et 787 Dreamliners déjà construits. Boeing a expédié 64 avions sur le seul mois de mars, soit près de la moitié de son total trimestriel, dont 53 de la famille 737. La veille, Airbus avait fait part de la livraison de 127 appareils au premier trimestre, en recul de 9% par rapport à l'année précédente, pénalisé par les difficultés persistantes sur la chaîne d'approvisionnement.

Face à la vigueur de la demande, Guillaume Faury a déclaré la semaine passée que l'avionneur prévoyait d'augmenter sa production en Chine de 4 avions par mois à 6 plus tard cette année, puis 8 en 2024. La société a également adapté son usine de Tianjin afin de pouvoir y construire l'A321. Boeing, quant à lui, ajoute une quatrième ligne de production de 737 Max dans son usine d'Everett, Washington - la première fois que l'appareil à fuselage étroit est construit en dehors de sa base traditionnelle de Renton. Sur l'ensemble de l'année, Boeing s'est fixé pour objectif de livrer au moins 400 B737MAX et 70 B787, tandis qu'Airbus vise la livraison de 720 avions.

Du côté des commandes, Boeing en a reçu 60 nouvelles en mars, mais compte tenu de 22 annulations, le carnet de commandes nettes sur le mois tombe à 38 unités. Les commandes brutes d'Airbus ont elles atteint 20 unités en mars (18 après deux annulations).