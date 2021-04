Boeing : des dizaines de MAX immobilisés en raison d'un potentiel problème électrique

(Boursier.com) — Boeing rencontre de nouveaux problèmes avec son 737 MAX. Quelques semaines après le retour dans les airs de l'appareil, l'avionneur américain a demandé à 16 clients de ne plus utiliser certains de leurs MAX tant qu'un possible problème électrique n'est pas résolu. Des douzaines d'avions sont concernés par cette mesure. La société a déclaré qu'elle travaillait avec l'administration fédérale de l'aviation aux Etats-Unis (FAA) sur ce qu'elle a décrit comme un "problème de production" qui affecte un groupe spécifique d'avions, et non l'ensemble de la flotte. "La recommandation est faite pour permettre de vérifier qu'il existe un circuit de liaison à la terre suffisant pour un composant du système d'alimentation électrique", a déclaré Boeing dans un communiqué.

"Il est prématuré d'estimer combien de temps il faudra pour que le problème soit réglé", a précisé à 'Bloobmerg' Jessica Kowal, une porte-parole de Boeing. "Cela pourrait prendre quelques heures ou quelques jours".

Le 737 MAX a été remis en service en novembre après une interdiction de voler de 20 mois, à la suite de deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019. Le nouveau problème n'a toutefois rien à voir avec celui en lien avec le système anti-décrochage MCAS qui avait entraîné l'immobilisation de l'appareil.