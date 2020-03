Boeing demande l'aide de la Maison Blanche, le titre au tapis

(Boursier.com) — Boeing s'est encore effondré de 23% hier à Wall Street, au plus bas depuis septembre 2016. Emporté par la nouvelle chute généralisée des marchés, le géant de l'aéronautique a vu sa capitalisation fondre de 60% depuis le début de l'année. L'entreprise souffre depuis de longs mois de l'immobilisation du 737 MAX à la suite de deux accidents mortels, de la date encore inconnue de retour dans les airs de l'appareil, ou encore d'une vague d'annulations de commandes. Une série de vents contraire auxquels est venue s'ajouter la pandémie de coronavirus et son énorme impact sur un secteur qui est sur le point de traverser la plus grave crise de son histoire.

Boeing demande l'aide de la Maison Blanche

Dans ce contexte, Boeing a demandé aux responsables de la Maison Blanche et du Congrès une aide d'urgence à court terme pour lui-même, ses fournisseurs et les compagnies aériennes afin d'éviter une vague de licenciements massifs. Dans un communiqué, Boeing a confirmé que "des discussions positives et continues se poursuivent avec le gouvernement et les leaders de l'industrie" - y compris au sein de l'administration Trump et du Congrès. "L'accès à court terme aux liquidités publiques et privées sera l'un des moyens les plus importants pour les compagnies aériennes, les aéroports, les fournisseurs et les fabricants de faire la transition vers la reprise... Nous apprécions la façon dont l'administration et le Congrès s'engagent avec tous les éléments de l'industrie aéronautique en cette période difficile".

L'Etat américain ne laissera pas tomber l'industrie

Dans un tweet, le président Donald Trump a déclaré que le gouvernement américain "soutiendrait les compagnies aériennes à 100%" :

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! >— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Le secteur aérospatial est confronté à des "perturbations extrêmes" à court terme et peut-être au-delà, affirme Ron Epstein, analyste chez Bank of America. "Selon nous, les modèles économiques des compagnies aériennes mondiales seront mis à rude épreuve, les transporteurs réduiront leurs investissements, les plans de croissance seront sabrés et il y aura des faillites... Le programme 737 Max pourrait être particulièrement touché en raison de ses propres circonstances idiosyncrasiques".

S&P dégrade de deux crans !

Sans attendre davantage, S&P a dégradé de deux crans la note crédit du groupe de Seattle, pour la ramener à 'BBB'. L'agence de notation table sur une sortie de trésorerie de 11 à 12 milliards de dollars cette année, suivie d'une reprise plus faible que prévu l'année prochaine en raison de l'immobilisation au sol prolongée du 737 Max. "En outre, la réduction significative des voyages aériens dans le monde due au coronavirus entraînera probablement une augmentation des reports de commandes d'avions, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les flux de trésorerie".