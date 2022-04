Boeing déçoit au premier trimestre

(Boursier.com) — Boeing a, à nouveau, brûlé du cash en début d'année. Sur le premier trimestre, le géant américain de l'aéronautique enregistre en effet un cash-flow opérationnel de -3,22 milliards de dollars contre -3,4 Mds$ un an plus tôt et +0,7 Md$ au quatrième trimestre 2021, alors que ses revenus ont diminué de 8% à 13,99 Mds$ (15,94 Mds$ de consensus). La perte nette ressort à 1,24 Mds$ ou 2,06$ par action contre un déficit de 561 M$ et 0,92$ par titre un an auparavant. En base ajustée, la perte par action atteint 2,75$ contre 1,53$ un an plus tôt. Les revenus de la branche aviation commerciale ont reculé de 2,5% à 4,16 Mds$, bien en deçà du consensus de 5,42 Mds$.

L'avionneur annonce par ailleurs l'arrêt de la production du 777X jusqu'en 2023 en raison de problèmes de certification ainsi que d'une faible demande pour le gros porteur. Les premières livraisons sont désormais attendues en 2025. En conséquence, il va enregistrer 1,5 milliard de dollars de coûts anormaux liés au programme.

Le carnet de commandes total de la société à la fin du trimestre atteint 371 milliards de dollars.

"Alors que le premier trimestre 2022 a apporté de nouveaux défis pour notre monde, notre industrie et nos affaires, je suis fier de notre équipe et des progrès constants que nous réalisons vers nos principaux engagements", a déclaré Dave Calhoun, patron de Boeing. "Nous avons augmenté la production et les livraisons du 737 MAX et fait des progrès importants sur le 787 en soumettant notre plan de certification à la FAA. Malgré les pressions exercées sur nos programmes de défense et de développement commercial, nous restons sur la bonne voie pour générer des flux de trésorerie positifs pour 2022, et nous nous concentrons sur nos performances alors que nous travaillons sur les exigences de certification et mûrissons plusieurs programmes clés jusqu'à la production".

Le titre abandonne près de 5% en pré-séance à Wall Stret.