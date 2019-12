Boeing décide enfin de suspendre la production du 737 MAX

Boeing décide enfin de suspendre la production du 737 MAX









Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Boeing va bel et bien suspendre la production de son 737 MAX. A l'issue d'un conseil d'administration, le management a indiqué qu'il suspendrait en janvier, pour la première fois en plus de vingt ans, la production de ses 737 alors qu'on ne sait toujours pas quand le best-seller de l'avionneur américain sera autorisé à voler de nouveau.

"Nous croyons que cette décision est la moins perturbatrice pour le maintien à long terme du système de production et de la santé de la chaîne d'approvisionnement. Cette décision est motivée par un certain nombre de facteurs, notamment la prolongation de la certification jusqu'en 2020, l'incertitude quant au calendrier et aux conditions de remise en service et aux approbations mondiales de formation, et l'importance de veiller à ce que nous puissions accorder la priorité à la livraison des aéronefs stockés. Nous continuerons d'évaluer les progrès réalisés en vue de la remise en service et nous prendrons des décisions quant à la reprise de la production et des livraisons en conséquence", indique Boeing dans un communiqué, dévoilé hier soir après la clôture de Wall Street.

Boeing Statement Regarding 737 MAX Production Release: https://t.co/LBEFfW9Rl5 — The Boeing Company (@Boeing), via Twitter

Le géant de l'aéronautique a précisé que cette mesure n'entraînera pas de licenciements, alors qu'il emploie près de 12.000 salariés dans l'usine du sud de Seattle chargée de la production du 737. La direction a par ailleurs indiqué qu'elle donnera des informations chiffrées relatives à la suspension de la production de l'appareil dans le cadre de la publication de ses résultats annuels fin janvier.

"Cette pause pourrait indiquer que la remise en service du 737 Max n'est pas imminente, comme les investisseurs les plus optimistes l'avaient peut-être prévu", a déclaré Ron Epstein, analyste chez Bank of America ML.

Le 737 MAX est cloué au sol depuis mars, après deux crashs qui ont fait 346 morts et mis en lumière une défaillance du système anti-décrochage MCAS dont est équipée cette toute dernière version du B-737. Boeing avait déjà réduit la production de l'appareil de 19% dans les semaines qui ont suivi le deuxième accident mais le groupe américain continuait à produire jusqu'ici 42 appareils par mois... qu'il ne peut pas livrer. Résultat, près de 400 avions attendent de pouvoir être expédiés aux compagnies aériennes et les coûts de stockage de Boeing explosent.