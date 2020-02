Boeing : dans le désert depuis trop longtemps ?

(Boursier.com) — Boeing, le colosse américain de l'aéronautique, vient enfin d'enregistrer sa première commande de l'année ! La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings va ainsi acquérir 15 appareils 787 Dreamliner supplémentaires, ce qui représente un prix catalogue de cinq milliards de dollars. La commande est assortie d'options sur cinq autres avions. Les appareils doivent remplacer des Boeing 777 actuellement en opération. La transaction porte sur 11 appareils 787 de la version 10 et 9 appareils 787-9 de Boeing, les entrées en service s'échelonnant entre 2022 et 2025. Le Japonais ANA était le premier à faire voler des 787 dans sa flotte, et devrait également être le premier à disposer d'une flotte de 787 de plus d'une centaine d'appareils.

